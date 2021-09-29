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Samsung представила дисплей, який розтягується – захоплююче відео. Фото: vedomosti.ru
Samsung представила дисплей, який розтягується — захоплююче відеоhttps://racurs.ua/ua/n160898-samsung-predstavyla-dyspley-yakyy-roztyaguietsya-zahopluuche-video.htmlРакурс
Samsung, південнокорейська компанія, створила OLED-дисплей, який може розтягуватися, як гума.
Презентація новинки відбулася на виставці Global Tech Korea 2021. Особливість дисплея — здатність розтягуватися і при цьому повертатися у вихідний рівний стан. Про це повідомляє Gizmodo.
На відеодемонстрації дисплея використовувався ролик з лавою, яка текла разом з різними частинами дисплея. Ці частини розтягувалися і випирали, зробивши відео ще більш реалістичним.
Можливості «гумового» дисплея можуть застосовуватися як у відеоіграх, так і в якості інструменту для людей з вадами зору.
Продемонстрований дисплей все ще залишається концепцією. Компанія не повідомляє, коли він з’явиться на пристроях споживчого рівня.
Нагадаємо, Samsung включила в оновлення софту для громадян України вимоги Росії. Згодом південнокорейська корпорація попросила вибачення у користувачів з України.
Джерело: Gizmodo
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