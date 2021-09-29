Samsung представила дисплей, який розтягується – захоплююче відео. Фото: vedomosti.ru

https://racurs.ua/ua/n160898-samsung-predstavyla-dyspley-yakyy-roztyaguietsya-zahopluuche-video.html

Ракурс

Samsung, південнокорейська компанія, створила OLED-дисплей, який може розтягуватися, як гума.

Презентація новинки відбулася на виставці Global Tech Korea 2021. Особливість дисплея — здатність розтягуватися і при цьому повертатися у вихідний рівний стан. Про це повідомляє Gizmodo.

На відеодемонстрації дисплея використовувався ролик з лавою, яка текла разом з різними частинами дисплея. Ці частини розтягувалися і випирали, зробивши відео ще більш реалістичним.

Можливості «гумового» дисплея можуть застосовуватися як у відеоіграх, так і в якості інструменту для людей з вадами зору.

Продемонстрований дисплей все ще залишається концепцією. Компанія не повідомляє, коли він з’явиться на пристроях споживчого рівня.

Нагадаємо, Samsung включила в оновлення софту для громадян України вимоги Росії. Згодом південнокорейська корпорація попросила вибачення у користувачів з України.

Джерело: Gizmodo