Маколей Калкин рассказал, ждать ли его в ремейке комедии «Один дома»

https://racurs.ua/n161666-makoley-kalkin-rasskazal-jdat-li-ego-v-remeyke-komedii-odin-doma-video.html

Ракурс

Актер Маколей Калкин у себя в Twitter ответил на вопросы о том, стоит ли ждать его появления в ремейке кинокартины «Один дома».

По словам Калкина, после выхода трейлера ремейка его активно спрашивают о том, снимался ли он в картине.

Меня нет в перезагрузке «Одного дома». Как бы то ни было, всем причастным желаю наилучшего, — написал он.

Студия 20th Century 12 октября показала дебютный трейлер нового фильма «Один дома» — ремейка рождественской комедии 1990 года с Маколеем Калкиным. Режиссером фильма выступил Дэн Мазер, снявший «Борат» и «Борат 2». В первый же день — 12 октября — видео набрало в три раза больше дизлайков, чем лайков.

По сюжету фильма, семья уезжает за границу на рождественские каникулы, забывая про главного героя, и мальчик вынужден защищать дом от грабителей. В новой версии родители отправляются в Японию, а не во Францию, а в роли двух грабителей теперь предстают женщина и мужчина. Главного героя зовут не Кевин, а Макс — его сыграл юный актер Арчи Йейтс из фильма «Кролик Джоджо».

Премьера новой комедии «Один дома» состоится 12 ноября на стриминговом сервисе Disney+.