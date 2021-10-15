Маколей Калкін розповів, чи чекати його в римейку комедії «Один вдома»

https://racurs.ua/ua/n161666-makoley-kalkin-rozpoviv-chy-chekaty-yogo-v-rymeyku-komediyi-odyn-vdoma-video.html

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Актор Маколей Калкін у себе в Twitter відповів на питання про те, чи варто чекати його появи в римейку кінокартини «Один вдома».

За словами Калкіна, після виходу трейлера римейка його активно запитують про те, знімався він у картині.

Мене немає у перезавантаженні «Одного вдома». Як би там не було, всім причетним бажаю найкращого, — написав він.

Студія 20th Century 12 жовтня показала дебютний трейлер нового фільму «Один вдома» — римейка різдвяної комедії 1990 році з Маколеєм Калкіним. Режисером фільму виступив Ден Мазер, який зняв «Борат» і «Борат 2». У перший же день — 12 жовтня — відео набрало у три рази більше дізлайков, ніж лайків.

За сюжетом фільму, сім’я їде за кордон на різдвяні канікули, забуваючи про головного героя, і хлопчик змушений захищати будинок від грабіжників. У новій версії батьки відправляються до Японії, а не до Франції, а в ролі двох грабіжників тепер постають жінка і чоловік. Головного героя звуть не Кевін, а Макс — його зіграв юний актор Арчі Йейтс з фільму «Кролик Джоджо».

Прем'єра нової комедії «Один вдома» відбудеться 12 листопада на стрімінговом сервісі Disney+.