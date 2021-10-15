Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Маколей Калкін розповів, чи чекати його в римейку комедії «Один вдома»

Маколей Калкін розповів, чи чекати його в римейку комедії «Один вдома» (ВІДЕО)

15 жов 2021, 14:02
999

Актор Маколей Калкін у себе в Twitter відповів на питання про те, чи варто чекати його появи в римейку кінокартини «Один вдома».

За словами Калкіна, після виходу трейлера римейка його активно запитують про те, знімався він у картині.

Мене немає у перезавантаженні «Одного вдома». Як би там не було, всім причетним бажаю найкращого, — написав він.

Студія 20th Century 12 жовтня показала дебютний трейлер нового фільму «Один вдома» — римейка різдвяної комедії 1990 році з Маколеєм Калкіним. Режисером фільму виступив Ден Мазер, який зняв «Борат» і «Борат 2». У перший же день — 12 жовтня — відео набрало у три рази більше дізлайков, ніж лайків.


За сюжетом фільму, сім’я їде за кордон на різдвяні канікули, забуваючи про головного героя, і хлопчик змушений захищати будинок від грабіжників. У новій версії батьки відправляються до Японії, а не до Франції, а в ролі двох грабіжників тепер постають жінка і чоловік. Головного героя звуть не Кевін, а Макс — його зіграв юний актор Арчі Йейтс з фільму «Кролик Джоджо».

Прем'єра нової комедії «Один вдома» відбудеться 12 листопада на стрімінговом сервісі Disney+.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів