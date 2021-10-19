Террористы отпустили заложников из миссии ОБСЕ

https://racurs.ua/n161801-terroristy-otpustili-zalojnikov-iz-missii-obse.html

Ракурс

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ в Горловке возобновили патрулирование после захвата.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

В понедельник, 18 октября, 15.40 команда миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы миссии ОБСЕ в Горловке, и что эти ворота были открыты, — говорится в отчете.

Перед зданием базы наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако в этот раз, согласно сообщению, не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости.

Таким образом, команда ОБСЕ покинула передовую патрульную базу миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16.03.

Ранее передовую базу миссии в оккупированной российскими террористами Горловке и офис ОБСЕ в оккупированном Донецке блокировали якобы участники «акции протеста». Это произошло после того, как боевика фейковой ДНР задержали украинские силовики.

Напомним, 13 октября близ линии соприкосновения украинские военнослужащие задержали боевика Андрея Косяка, который занимался разведкой позиций ВСУ под видом разминирования прифронтовых участков.

15 октября отель «Родина», в котором временно находились представители миссии ОБСЕ, заблокировали якобы 200 «демонстрантов». Они требовали освободить Косяка.