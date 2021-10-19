Терористи відпустили заручників з місії ОБСЄ

https://racurs.ua/ua/n161801-terorysty-vidpustyly-zaruchnykiv-z-misiyi-obsie.html

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Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ в Горлівці відновили патрулювання після захоплення російськими терористами.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

У понеділок, 18 жовтня, 15.40 команда місії зазначила, що раніше зафіксовані навісний замок і ланцюг прибрали з автомобільних воріт передової патрульної бази місії ОБСЄ в Горлівці, і що ці ворота були відчинені, — йдеться у звіті.

Перед будівлею бази спостерігачі бачили раніше встановлений намет, однак цього разу, згідно з повідомленням, не зафіксували людей і транспортних засобів поблизу.

Таким чином, команда ОБСЄ покинула передову патрульну базу місії для здійснення патрулювання і повернулася о 16.03.

Раніше передову базу місії в окупованій російськими терористами Горлівці і офіс ОБСЄ в окупованому Донецьку блокували нібито учасники «акції протесту». Це сталося після того, як бойовика фейкової ДНР затримали українські силовики.

Нагадаємо, 13 жовтня поблизу лінії зіткнення українські військовослужбовці затримали бойовика Андрія Косяка, який займався розвідкою військових позицій ЗСУ під виглядом розмінування прифронтових ділянок.

15 жовтня готель «Родіна», в якому тимчасово перебували представники моніторингової місії ОБСЄ, заблокували нібито 200 «демонстрантів». Вони вимагали звільнити Косяка.