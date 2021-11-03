Дело Татарова «похоронили» - СБУ кивает на НАБУ

https://racurs.ua/n162547-delo-tatarova-pohoronili-sbu-kivaet-na-nabu.html

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Дело Олега Татарова, замруководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, не может расследовать Служба безопасности Украины. По данным СБУ, Национальное антикоррупционное бюро не предоставило материалов дела о растрате денег Нацгвардии после смены органа досудебного расследования.

После того как Офис генпрокурора не передал дело в суд и не закрыл его, в то же время срок его расследования, по закону, истек и после принятия сотрудниками СБУ необходимых мер о его продлении, дело принадлежит СБУ, но чисто номинально, — следователи СБУ не наделены полномочиями принимать любое процессуальное решение по нему, — указали в ведомстве Баканова, пишет LIGA.net.

В СБУ резюмировали, что теперь у них нет законной возможности расследовать дело.

Напомним, по делу «Укрстроя» НАБУ подозревает Татарова в причастности к подкупу эксперта МВД. В 2017 году глава правового департамента «Укрстроя» Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта сотрудника МВД и указал оформить на него паркоместо за 25 тыс. грн со 100% скидкой. Чиновник МВД за это якобы должен был занизить оценку ущерба от соглашения по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине. Экс-главу «Укрстроя» Максима Микитася подозревают в хищении 81 млн грн госсредств на жилье нацгвардейцев.

Микитась ранее заявлял, что они с Татаровым «все делали вместе».