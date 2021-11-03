8-летний ребенок отравился каштанами и умер в Луцке

Отравление. Фото: istock

https://racurs.ua/n162546-8-letniy-rebenok-otravilsya-kashtanami-i-umer-v-lucke.html

Ракурс

На Волыни восьмилетняя девочка умерла из-за отравления съедобными каштанами — трагедия случилась 28 октября.

Родители занимались самолечением и поздно обратились к врачам. Об этом сообщает «Конкурент».

В скорую вызов поступил 21 октября. Родители сообщили врачам, что у девочки признаки отравления. Как установили медики, ребенок за несколько дней до такого состояния употреблял каштаны, после чего ничего не ел — только пил воду. Девочку госпитализировали в реанимацию, поскольку уже в приемном отделении она потеряла сознание.

К сожалению, 28 октября девочка скончалась в больнице. Информацию подтвердил заместитель генерального директора КП «Волынское областное детское территориальное медицинское объединение» по хирургической работе Игорь Дородных.

Он рассказал, что ребенок с отравлением был доставлен в больницу, но родители тянули с обращением за медицинской помощью и занимались самолечением, поэтому девочка попала в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Отметим, что в Украине распространен горькокаштан, или каштан конский (Aesculus hippocastanum) — ядовитое многолетнее растение семейства сапиндовых, которое используют в официальной и народной медицине. Сапонины конского каштана ядовиты для человека и многих животных.

Каштан съедобный (Castanea sativa), плоды которого используют в пищу в Европе, принадлежит к другой семье — буковым. В Украине встречается редко. Растет на Закарпатье и южном берегу Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовое отравление детей произошло в детском саду в Запорожской области. Симптомы отравления обнаружили у девяти воспитанников детсада в городе Вольнянск. Дошкольники из трех разных групп на протяжении с 19 по 22 сентября обращались за медицинской помощью — дети жаловались на повышение температуры, тошноту и диарею.

Источник: Конкурент