Возросло количество отравленных детей в школе Хмельницкого. Фото: otravlen.ru

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Отравление в школе Хмельницкого привело к госпитализации детей, количество пострадавших возросло до 92 человек.

По состоянию на 18.00 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе и семейных врачей, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом «острое отравление неустановленной этиологии». К полицейским обратились 39 родителей. Состояние здоровья других детей выясняют правоохранители. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Следователи по факту отравления детей открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины. Также назначен ряд экспертиз.

Школу перевели на дистанционную форму обучения, а работу пищеблока приостановили. У поваров и рабочих, разносящих еду, взяли анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов.

Напомним, в школе Хмельницкого произошло массовое отравление. По состоянию на 9 сентября количество пострадавших составило 85 человек. Госпитализировали 10 человек, их состояние медики оценивали как средней тяжести.