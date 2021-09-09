Свыше 80 учеников отравились в школе Хмельницкого

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Массовое отравление произошло в школе Хмельницкого. Там число пострадавших по состоянию на 9 сентября увеличилось до 85 человек. Среди инфицированных 84 ученика.

По состоянию на 16.00 9 сентября зарегистрировано уже 85 случаев заболевания, — сообщает пресс-служба Хмельницкого областного центра по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины.

Известно, что 10 детей и одного взрослого госпитализировали в результате отравления. Еще 74 ребенка лечатся амбулаторно. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

Согласно предварительному диагнозу, у пострадавших наблюдается пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит — одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого кишечника.

Специалисты местного Центра по контролю и профилактике болезней начали эпидемиологическое расследование. Они обследовали работников пищеблока школы, отобрали образцы продуктов питания, различных объектов окружающей среды и водопроводной воды на микробиологическое исследование. В учебном заведении и в домах больных проведена дезинфекция. Источник возбудителя инфекции пока устанавливается.

Напомним, в Хмельницком полиция открыла производство по факту возможного отравления учеников начальной школы. Сначала сообщалось о четырех детях, попавших в больницу. Впоследствии стало известно о госпитализации 10 учеников начальных классов. Школа перешла на дистанционное обучение.