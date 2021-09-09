Понад 80 учнів отруїлися у школі Хмельницького

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Ракурс

Масове отруєння сталося у школі Хмельницького. Там кількість потерпілих станом на 9 вересня зросла до 85 осіб. Серед інфікованих 84 учня.

Станом на 16.00 9 вересня зареєстровано уже 85 випадків захворювання, — повідомляє прес-служба Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

Відомо, що 10 дітей й одного дорослого шпиталізували внаслідок отруєння. Ще 74 дитини лікуються амбулаторно. Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої важкості.

Згідно з попереднім діагнозом, у постраждалих спостерігається харчова токсикоінфекція, гастроентероколіт — одночасне запальне захворювання шлунка, товстого і тонкого кишківника.

Фахівці місцевого Центру контролю та профілактики хвороб розпочали епідеміологічне розслідування. Вони обстежили працівників харчоблоку школи, відібрали зразки продуктів харчування, різних об'єктів довкілля та водопровідної води на мікробіологічне дослідження. У навчальному закладі та в домівках хворих проведена дезінфекція. Джерело збудника інфекції наразі встановлюють.

Нагадаємо, у Хмельницькому поліція відкрила провадження за фактом ймовірного отруєння учнів початкової школи. Спочатку повідомлялося про чотирьох дітей, котрі потрапили до лікарні. Згодом стало відомо про госпіталізацію 10 учнів початкових класів. Школа перейшла на дистанційне навчання.