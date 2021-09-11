Зросла кількість отруєних дітей у школі Хмельницького. Фото: otravlen.ru

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Отруєння в школі Хмельницького призвело до госпіталізації дітей, кількість постраждалих зросла до 92 осіб.

Станом на 18.00 10 вересня до різних медичних установ, в тому числі й сімейних лікарів, звернулось 92 дитини із навчального закладу з діагнозом «гостре отруєння невстановленої етіології». До поліцейських звернулися 39 батьків. Стан здоров’я інших дітей з’ясовують правоохоронці. Про це 11 вересня повідомила прес-служба Національної поліції.

Слідчі за фактом отруєння дітей відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України. Також призначена низка експертиз.

Школу перевели на дистанційну форму навчання, а роботу харчоблоку призупинили. У кухарів та робітників, які розносять їжу, взяли аналізи. Також експерти взяли проби їжі та продуктів.

Нагадаємо, у школі Хмельницького сталося масове отруєння. Станом на 9 вересня кількість потерпілих становила 85 осіб. Госпіталізували 10 осіб, їхній стан медики оцінювали як середньої важкості.