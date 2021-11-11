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Ракурс
Где прошли первые Олимпийские игры, показал искусственный интеллект

Где прошли первые Олимпийские игры, показал искусственный интеллект (ВИДЕО)

11 ноя 2021, 22:38
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Какими были первые Олимпийские игры, показал искусственный интеллект, который помог корпорации Microsoft воспроизвести древнюю Олимпию.

Виртуальное место проведения первой в истории Олимпиады включает в себя тысячи фотографий, моделей и цифровую реконструкцию, объединяющую 27 памятников архитектуры, включая Храм Зевса, мастерскую известного скульптора Фидия, а также храмы Зевса, Геры и Олимпийский стадион, пишет Daily Mail.

Компания Microsoft совместно с Министерством культуры и спорта Греции запустила сайт, воссоздающий архитектуру древней Олимпии. Проект Ancient Olympia: Common Grounds позволяет увидеть место проведения Олимпийских игр в 3D-формате.

Напомним, первые игры состоялись в 776 году до нашей эры и повторялись каждый четыре года, вероятно, до 393 года нашей эры.


Источник: Daily Mail

Источник: Ракурс


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