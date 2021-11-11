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Ракурс
Якими були перші Олімпійські ігри, показав штучний інтелект Microsoft

Якими були перші Олімпійські ігри, показав штучний інтелект Microsoft (ВІДЕО)

11 лис 2021, 22:38
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Якими були перші Олімпійські ігри, показав штучний інтелект, що допоміг корпорації Microsoft відтворити стародавнє місто Олімпія.

Віртуальне місце проведення першої в історії Олімпіади містить тисячі фотографій, цифрових моделей та цифрову реконструкцію, яка об'єднує 27 пам’яток архітектури, включаючи Храм Зевса, майстерню відомого скульптора Фідія, а також храми Зевса, Гери та Олімпійський стадіон, пише Daily Mail.

Компанія Microsoft спільно з Міністерством культури та спорту Греції запустили сайт, де відтворили архітектуру стародавньої Олімпії. Проект Ancient Olympia: Common Grounds дозволяє побачити місце проведення Олімпійських ігор у 3D-форматі.

Нагадаємо, перші ігри відбулися у 776 році до нашої ери і повторювалися щочотири роки, ймовірно, до 393 року нашої ери.


Джерело: Daily Mail

Джерело: Ракурс


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