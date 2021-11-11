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Якими були перші Олімпійські ігри, показав штучний інтелект Microsoft
Якими були перші Олімпійські ігри, показав штучний інтелект Microsoft (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n162937-yakymy-buly-pershi-olimpiyski-igry-pokazav-shtuchnyy-intelekt-microsoft-video.htmlРакурс
Якими були перші Олімпійські ігри, показав штучний інтелект, що допоміг корпорації Microsoft відтворити стародавнє місто Олімпія.
Віртуальне місце проведення першої в історії Олімпіади містить тисячі фотографій, цифрових моделей та цифрову реконструкцію, яка об'єднує 27 пам’яток архітектури, включаючи Храм Зевса, майстерню відомого скульптора Фідія, а також храми Зевса, Гери та Олімпійський стадіон, пише Daily Mail.
Компанія Microsoft спільно з Міністерством культури та спорту Греції запустили сайт, де відтворили архітектуру стародавньої Олімпії. Проект Ancient Olympia: Common Grounds дозволяє побачити місце проведення Олімпійських ігор у 3D-форматі.
Нагадаємо, перші ігри відбулися у 776 році до нашої ери і повторювалися щочотири роки, ймовірно, до 393 року нашої ери.
Джерело: Daily Mail
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