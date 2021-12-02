5 причин начать торговать на Binomo

https://racurs.ua/n163858-5-prichin-nachat-torgovat-na-binomo.html

Ракурс

Binomo — это международная торговая платформа, известная более чем в 130 странах. Из этой статьи вы узнаете о пяти преимуществах компании, которые привлекают трейдеров в Украине. Что такое Биномо и реально ли дополнительно заработать на этой платформе — читайте ниже.

#1. Международное регулирование

Положительные отзывы (відгуки) о Биномо размещены на множестве известных форумов и сайтов брокеров. В сети также можно встретить отрицательные отзывы, но есть несколько фактов, подтверждающих, что Binomo это не развод.

С мая 2018 года компания является членом категории «А» Международной Финансовой Комиссии, которая предоставит любому трейдеру компенсацию до 20.000 евро в случае спора с Биномо. Платформа также получила сертификат качества сделок от Verify My Trade и несколько международных наград. Это говорит о надежности брокера, а также гарантирует его клиентам высокое качество предоставляемых услуг и защиту со стороны независимой организации.

#2. Быстрая регистрация и верификация

Binomo предлагает простую регистрацию: по электронной почте, а также через Гугл или Фейсбук. После создания аккаунта изменить валюту счета уже не получится, поэтому важно внимательно выбрать ее до завершения регистрации. Также рекомендуется внимательно прочитать условия Клиентского соглашения, чтобы не нарушать правила платформы.

Иногда Binomo может запросить верификацию аккаунта и/или способа оплаты. В первую очередь она обеспечивает защиту ваших данных и средств от мошенников. Процесс верификации чаще всего автоматический и занимает не более 10 минут.

Примечание:При возникновении сложностей вы можете посетить Help Center, где представлены готовые ответы на частые вопросы клиентов. Сотрудники службы поддержки также круглосуточно отвечают в чате и на электронной почте support@binomo.com.

#3. Бесплатное обучение и демо счет

Разобраться, что такое Binomo, как здесь торговать и дополнительно заработать, вам поможет обучение на демо счете. Он доступен уже при первом входе в личный кабинет на Биномо.

Всем пользователям, включая владельцев демо, доступен бесплатный турнир «Daily Free», где можно ежедневно практиковать свои навыки. На бесплатном счете Биномо также можно испытать стратегии (в том числе для новичков).

Примечание: Ни одна стратегия не может гарантировать вам 100% положительного результата сделки. Используйте этот раздел Binomo только чтобы разработать собственные торговые техники.

Рекомендуется пользоваться демо счетом, пока вы не научитесь совершать сделки с фиксированным временем. Чтобы открыть такую сделку, нужно:

выбрать актив, в который хотите инвестировать;

указать сумму (минимум 1$):

выбрать время закрытия (от 1 до 60 минут);

сделать прогноз (пойдет цена актива вверх или вниз), нажав на зеленую или красную кнопку соответственно.

Если прогноз окажется верным, вы получите до 90% дополнительного дохода в зависимости от типа аккаунта на Binomo (максимальная доходность у Gold и VIP клиентов).

Для дополнительного заработка также можно присоединиться к партнерской программе Binomo. Подробные условия доступны на сайте binpartner.com.

#4. Безопасное внесение и вывод средств

Для реального трейдинга на Binomo потребуется внести минимальный депозит — от $10. Среди популярных способов пополнения счета в Украине можно выделить банковские карты и электронные кошельки: Mastercard, VISA, Advcash, Webmoney WMZ и др.

Примечание:Пользователи могут выводить средства только на один из платежных методов, который использовался для внесения депозита.

После одобрения запроса вывод средств с Binomo в среднем занимает от нескольких минут до 3 рабочих дней (в зависимости от типа учетной записи). Конечное время определяется используемой платежной системой.

#5. Удобное мобильное приложение

Трейдинг доступен не только на официальном сайте binomo.com, но и в приложении, благодаря чему можно инвестировать из любой точки мира. Программное обеспечение адаптировано для ЮА: доступно на украинском языке.

Чтобы бесплатно скачать Биномо на Андроид или iOS, посетите Google Play или App Store. Если при загрузке приложения из оф. магазина возникнут проблемы, можно скачать APK на смартфон с веб-ресурса https://binomo.com/ua/promo/android.

Примечание: Приложение отличается ограниченным функционалом (по сравнению с сайтом биномо.ком): турниры в нем доступны только для владельцев реальных счетов.

Инвестируйте и торгуйте вместе с Binomo

Binomo — популярная торговая платформа, которая имеет множество поклонников не только на Украине, но и по всему миру. Главные плюсы компании Биномо: сертификаты и награды от независимых организаций, удобная регистрация и множество бесплатных материалов для обучения.

Но помните, что торговля — это риск потери инвестиций, который поможет снизить только практика. Поэтому прежде чем думать, как дополнительно зарабатывать на Binomo, практикуйтесь на демо счете. А если вы поймете, что трейдинг это не совсем ваше, то всегда можете присоединиться к партнерке Биномо и получать прибыль за рефералов.