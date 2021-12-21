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В большинстве регионов Украины существенные осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

Без существенных осадков, но с морозами — погода в Украине на 22 декабря (КАРТА)

21 дек 2021, 17:33
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Погода в Украине 22 декабря будет подвергаться влиянию западного антициклона Anni, в связи с чем существенно уменьшится количество осадков, появятся отдельные прояснения, однако погода будет оставаться морозной.

В большинстве регионов без существенных осадков, лишь в Крыму возможен небольшой снег. Об этом сообщает Gismeteo.

На дорогах местами возможен гололед.

Температура воздуха ночью будет составлять −10…−15° (на северо-востоке и востоке страны — до -18°), днем — −4…−9°. В Карпатах ожидается температура воздуха −14…−19° ночью и −8…−13° днем.

Температура воздуха в Европе в 14.00 21 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет пасмурной, в течение суток возможен небольшой снег. Столбики термометров ночью опустятся до −11…−13°, днем поднимутся до −6…−8°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 22 декабря, данные: Gismeteo

Погода во Львове предусматривает переменную облачность с небольшим снегом. Температура воздуха ночью будет составлять −6…−8°, днем — −3…−5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 22 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, без существенных осадков. Термометры ночью покажут −4…−6°, днем −1…−3°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе 22 декабря, данные: Gismeteo

Погода в Харькове будет облачной с прояснениями, возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −15…−17° ночью и −9…−11° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 22 декабря, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.


Геомагнитная обстановка, инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

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Источник: Ракурс


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