В большинстве регионов Украины существенные осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n164747-bez-suschestvennyh-osadkov-no-s-morozami-pogoda-v-ukraine-na-22-dekabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 декабря будет подвергаться влиянию западного антициклона Anni, в связи с чем существенно уменьшится количество осадков, появятся отдельные прояснения, однако погода будет оставаться морозной.

В большинстве регионов без существенных осадков, лишь в Крыму возможен небольшой снег. Об этом сообщает Gismeteo.

На дорогах местами возможен гололед.

Температура воздуха ночью будет составлять −10…−15° (на северо-востоке и востоке страны — до -18°), днем — −4…−9°. В Карпатах ожидается температура воздуха −14…−19° ночью и −8…−13° днем.

Погода в Киеве будет пасмурной, в течение суток возможен небольшой снег. Столбики термометров ночью опустятся до −11…−13°, днем поднимутся до −6…−8°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове предусматривает переменную облачность с небольшим снегом. Температура воздуха ночью будет составлять −6…−8°, днем — −3…−5°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, без существенных осадков. Термометры ночью покажут −4…−6°, днем −1…−3°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет облачной с прояснениями, возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −15…−17° ночью и −9…−11° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo