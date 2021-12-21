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У більшості регіонів України істотні опади не очікуються, фото: «Ракурс»

Без істотних опадів, але з морозами — погода в Україні на 22 грудня (КАРТА)

21 гру 2021, 17:33
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Погода в Україні 22 грудня буде зазнавати впливу західного антициклону Anni, у зв’язку з чим суттєво зменшиться кількість опадів, з’являться окремі прояснення, проте погода залишатиметься морозною.

У більшості регіонів буде без істотних опадів, лише в Криму можливий невеликий сніг. Про це повідомляє Gismeteo.

На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме −10…−15° (на північному сході та сході країни — до -18°), вдень — −4…−9°. У Карпатах очікується температура повітря −14…−19° вночі та −8…−13° вдень.

Температура повітря в Європі о 14.00 21 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Києві буде похмурою, протягом доби можливий невеликий сніг. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −11…−13°, вдень — піднімуться до −6…−8°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Києві 22 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Львові передбачає мінливу хмарність з невеликим снігом. Температура повітря вночі становитиме −6…−8°, вдень — −3…−5°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові 22 грудня, дані: Gismeteo

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність без опадів. Термометри вночі покажуть −4…−6°, вдень — −1…−3°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі 22 грудня, дані: Gismeteo

Погода у Харкові буде з мінливою хмарністю та невеликим снігом. Синоптики прогнозують температуру повітря −15…−17° вночі та −9…−11° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові 22 грудня, дані: Gismeteo

Геомагнітний стан у Києві 22 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.


Геомагнітний стан, інфографіка: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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