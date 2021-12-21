Стелс-бомбардувальник Northrop B-2 Spirit. Фото користувача Reddit

https://racurs.ua/ua/n164746-amerykanskyy-stels-bombarduvalnyk-vypadkovo-potrapyv-na-google-maps-foto.html

Ракурс

Стелс-бомбардувальник потрапив на карти Гугл — зображення складається з неточно об'єднаних червоного, зеленого і синього супутникових знімків.

Користувачі інтернету припускають, що на супутниковий знімок поптрапив американський важкий малопомітний стратегічний бомбардувальник Northrop B-2 Spirit. Стелс-літак може розвивати швидкість до 1010 км/год. Станом на 2021 рік на озброєнні Військово-повітряних сил США є 20 таких бомбардувальників. Літак знайшов на Google Maps користувач порталу Reddit.

Зображення на гугл-картах розмито і складається з різнокольорових частин, імовірно, через те, що кадр був знятий на супутник Maxar Technologies. Спочатку супутник виміряв інтенсивність червоного, зеленого і синього діапазонів світла, а потім об'єднав їх в одне зображення.

Нагадаємо, навесні США перекинули в Європу оперативну групу стелс-бомбардувальників B-2 Spirit. Бойові літаки прибули на авіабазу «Лажес» на Азорських островах (Португалія).