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Ракурс
Стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Фото пользователя Reddit

Американский стелс-бомбардировщик случайно попал на Google Maps (ФОТО)

21 дек 2021, 17:22
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Стелс-бомбардировщик попал на карты Гугл — изображение состоит из неточно объединенных красного, зеленого и синего спутниковых снимков.

Пользователи интернета предполагают, что на спутниковый снимок попал американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Стелс-самолет может развивать скорость до 1010 км/ч. По состоянию на 2021 год на вооружении Военно-воздушных сил США есть 20 таких бомбардировщиков. Самолет нашел на Google Maps пользователь портала Reddit.

Изображение на гугл-картах размыто и состоит из разноцветных частей, вероятно, из-за того, что кадр был снят на спутник Maxar Technologies. Сначала спутник измерил интенсивность красного, зеленого и синего диапазонов света, а затем объединил их в одно изображение.


Стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Фото пользователя Reddit

Напомним, весной США перебросили в Европу оперативную группу стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Боевые самолеты прибыли на авиабазу Лажес на Азорских островах (Португалия).

Источник: Ракурс


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