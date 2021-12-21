Стелс-бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Фото пользователя Reddit

https://racurs.ua/n164746-amerikanskiy-stels-bombardirovschik-sluchayno-popal-na-google-maps-foto.html

Ракурс

Стелс-бомбардировщик попал на карты Гугл — изображение состоит из неточно объединенных красного, зеленого и синего спутниковых снимков.

Пользователи интернета предполагают, что на спутниковый снимок попал американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit. Стелс-самолет может развивать скорость до 1010 км/ч. По состоянию на 2021 год на вооружении Военно-воздушных сил США есть 20 таких бомбардировщиков. Самолет нашел на Google Maps пользователь портала Reddit.

Изображение на гугл-картах размыто и состоит из разноцветных частей, вероятно, из-за того, что кадр был снят на спутник Maxar Technologies. Сначала спутник измерил интенсивность красного, зеленого и синего диапазонов света, а затем объединил их в одно изображение.

Напомним, весной США перебросили в Европу оперативную группу стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Боевые самолеты прибыли на авиабазу Лажес на Азорских островах (Португалия).