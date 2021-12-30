Мужчина после 33 лет отыскал родную семью — его похитили в четыре года

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Ракурс

Мужчина Ли Цзиньвэй из Китая спустя 33 года сумел отыскать свой родной поселок и семью. Его похитили из дома в четырехлетнем возрасте. Недавно 37-летний Цзиньвэй, на основе воспоминаний с детства, в деталях изобразил свой дом и территорию вокруг, а правоохранителям удалось найти его дом.

Мужчина родился в провинции Юньнань и стал жертвой торговли людьми. Известно, что его похитил сосед, заманив игрушкой, и переправил в названную семью в провинцию Хэнань, расположенную на расстоянии почти 2 тыс. км. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Воспоминания о внешности моих родителей и о том, как было возле моего дома, стали для меня рутиной в течение длительного периода жизни, — отметил Ли.

Ли Цзиньвэй, кроме карты родного поселка (детализация которой поразила многих людей в Китае) предоставил полиции анализ крови для ДНК, а также публично попросил помощи у пользователей соцсетей.

Я понял, что не могу больше ждать, потому что сейчас мои родители должны быть значительно старше. Я волновался, что когда выясню, откуда я родом, они уже могут быть мертвыми, — объяснил Ли.

Впоследствии правоохранители нашли похожее на изображенное село Чжаотун в горной местности Юньнаня. Также они нашли мать мужчины. К сожалению, его отец скончался. Встреча Ли с матерью запланирована на 1 января 2022 года.

Ранее в Китае получила огласку история об отце Го Гантане, который в течение 24 лет искал своего пропавшего сына. Он проехал около 500 тыс. км и наконец-то в июле воссоединился со своим сыном. Эта история стала основой для фильма под названием Lost and Love. Кроме этого, в прошлом месяце еще один отец, вдохновленный фильмом о борьбе с торговлей людьми, воссоединился со своим сыном после того, как искал его в течение 14 лет.

Когда я увидел историю Го Гантаны, я подумал, что должен попытаться найти своих биологических родителей… Я хотел увидеть их живыми, — сказал Ли.

Издание отмечает, что в последнее время похищенные в Китае дети неохотно привлекают к ответственности родителей, воспитывавших их, поскольку часто имеют хорошие отношения с семьей, в которой выросли.

По состоянию на ноябрь, более 8,3 тыс. пропавших без вести детей за предыдущие десятилетия в Китае были найдены в рамках инициативы под названием Туань Юань.