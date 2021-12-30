Чоловік після 33 років відшукав рідну сім’ю — його викрали в чотири роки

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Чоловік Лі Цзіньвей з Китаю через 33 роки зумів відшукати своє рідне село та сім’ю. Його викрали з дому у чотирирічному віці. Нещодавно 37-річний Цзіньвей на основі спогадів з дитинства в деталях зобразив свій будинок й територію навколо, а правоохоронцям вдалося знайти його домівку.

Чоловік народився в провінції Юньнань й став жертвою торгівлі людьми. Відомо, що його викрав сусід, заманивши іграшкою, й переправив до названої родини в провінцію Хенань, розташовану на відстані майже 2 тис. км. Про це пише видання South China Morning Post.

Спогади про зовнішність моїх батьків і те, як було біля мого будинку, стали для мене рутиною впродовж тривалого періоду життя, — зазначив Лі.

Лі Цзіньвей, окрім мапи рідного селища (детальність якої вразила багатьох людей у Китаї) надав поліції аналіз крові для ДНК, а також публічно попросив допомоги у користувачів соцмереж.

Я зрозумів, що не можу більше чекати, бо зараз мої батьки мають бути значно старшими. Я хвилювався, що коли я з’ясую, звідки я родом, вони вже можуть бути мертвими, — пояснив Лі.

Згодом правоохоронці знайшли подібне до зображеного на малюнку село Чжаотун у гірській місцевості Юньнаня. Також вони відшукали матір чоловіка. На жаль, його батько помер. Зустріч Лі з матір’ю запланована на 1 січня 2022 року.

Раніше в Китаї набула розголосу історія про батька Го Гантану, який протягом 24 років шукав свого зниклого сина. Він проїхав близько 500 тис. км й нарешті у липні возз'єднався зі своїм сином. Ця історія стала основою для кінострічки під назвою Lost and Love. Окрім цього, минулого місяця ще один батько, якого надихнув фільм про боротьбу з торгівлею людьми, возз'єднався зі своїм сином після того, як шукав його протягом 14 років.

Коли я побачив історію Го Гантана, я подумав, що повинен спробувати знайти своїх біологічних батьків… Я хотів побачити їх живими, — сказав Лі.

Видання зазначає, що останнім часом викрадені у Китаї діти неохоче притягують до відповідальності батьків, які їх виховували, оскільки часто мають хороші стосунки з родиною, в якій виросли.

Станом на листопад понад 8,3 тис. дітей, які зникли безвісти за попередні десятиліття у Китаї, були знайдені в рамках ініціативи під назвою Туань Юань.