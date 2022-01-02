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На бельгийской полярной станции вспышка коронавируса, фото:

Вспышку коронавируса зафиксировали в Антарктиде

2 янв 2022, 21:02
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В Антарктиде зафиксировали вспышку коронавируса на бельгийской научно-исследовательской станции «Принцесса Елизавета».

Коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 16 из 25 полярников. Об этом сообщает агентство CGTN.

Первый положительный тест на коронавирус зафиксировали 14 декабря у членов команды, прибывшей за семь дней до этого. Хотя инфицированных поместили на карантин, коронавирус продолжил циркулировать.

По мнению экспертов, причиной вспышки мог стать новый штамм коронавируса «Омикрон».

Ситуация не драматическая, — прокомментировал ситуацию с заболеванием глава Международного полярного фонда Джозеф Чик.

По его словам, течение заболевания у полярников легкое. Заразившимся предложили покинуть станцию, однако они отказались.

Отмечается, что перед прибытием на станцию персонал проходит процедуру вакцинации и тестирования на коронавирус.

«Принцесса Елизаветы» была введена в эксплуатацию в 2009 году, ею управляет Международный полярный фонд.


Напомним, статус единственного материка без коронавируса Антарктида потеряла еще в конце 2020 года — вспышка заболевания была зафиксирована на чилийской исследовательской станции.

Источник: CGTN


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