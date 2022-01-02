Спалах коронавірусу зафіксували в Антарктиді

На бельгійській полярній станції спалах коронавірусу, фото:

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В Антарктиді зафіксували спалах коронавірусу на бельгійській науково-дослідній станції «Принцеса Єлизавета».

Коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 16 із 25 полярників. Про це повідомляє агентство CGTN.

Перший позитивний тест на коронавірус зафіксували 14 грудня у членів команди, яка прибула за сім днів до цього. Хоча інфікованих помістили на карантин, коронавірус продовжив циркулювати.

На думку експертів, причиною спалаху міг стати новий штам коронавірусу «Омікрон».

Ситуація не драматична, — прокоментував ситуацію із захворюванням голова Міжнародного полярного фонду Джозеф Чік.

За його словами, перебіг захворювання у полярників легкий. Тим, хто заразився, запропонували залишити станцію, проте вони відмовилися.

Зазначається, що перед прибуттям на станцію персонал проходить процедури вакцинації та тестування на коронавірус.

«Принцеса Єлизавети» була введена в експлуатацію у 2009 році, нею управляє Міжнародний полярний фонд.

Нагадаємо, статусу єдиного материка без коронавірусу Антарктида втратила ще наприкінці 2020 року — спалах захворювання був зафіксований на чилійській дослідній станції.

Джерело: CGTN