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Ракурс
Королева Дании Маргрете II и король Испании Филипп VI заразились коронавирусом, фото:

Голубая кровь не испугала ковид — заболели монархи Дании и Испании

9 фев 2022, 17:12
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Положительные результаты теста на коронавирус получили 81-летняя королева Дании Маргрете II и 54-летний король Испании Филипп VI.

Об этом сообщили пресс-службы датского и испанского королевских дворов.

Отмечается, что течение заболевания у обоих монархов легкое.

Маргрете II получила положительный результат теста на ковод вчера, 8 февраля, вечером. В результате их пришлось отложить запланированную на сегодня, 9 февраля, поездку на зимний отдых в Норвегию. Королева изолировалась в своей резиденции — королевском дворце Амалиенборг в Копенгагене.

Филипп VI сделал тест на коронавирус сегодня — после того как ночью у него появились легкие симптомы заболевания. Теперь монарх будет находиться на семидневной самоизоляции в своей резиденции. Остальные члены его семьи симптомов COVID-19 не имеют.

Кроме того, по информации ряда российских СМИ, с серьезным поражением легких (50−70%) в результате коронавируса в Москве госпитализирован 75-летний одиозный российский политик Владимир Жириновский.


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В то же время в пресс-службе возглавляемой им партии ЛДПР утверждают, что Жириновский «чувствует себя хорошо и продолжает работать».

Жириновский ранее заявлял, что в период с сентября по декабрь 2021 года получил семь доз прививок от коронавируса.

Источник: Ракурс


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