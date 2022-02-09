Королева Данії Маргрете II та король Іспанії Філіп VI заразилися коронавірусом

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Ракурс

Позитивні результати тесту на коронавірус отримали 81-річна королева Данії Маргрете II та 54-річний король Іспанії Філіп VI.

Про це повідомили прес-служби данського та іспанського королівських дворів.

Зазначається, що перебіг захворювання в обох монархів легкий.

Маргрете II отримала позитивний результат тесту на ковід вчора, 8 лютого, ввечері. В результаті їх довелося відкласти заплановану на сьогодні, 9 лютого, поїздку на зимовий відпочинок до Норвегії. Королева ізолювалася в своїй резиденції — королівському палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Філіп VI зробив тест на коронавірус сьогодні — після того, як уночі в нього з’явилися легкі симптоми захворювання. Тепер монарх перебуватиме на семиденній самоізоляції у своїй резиденції. Інші члени його сім’ї симптомів COVID-19 не мають.

Крім того, за інформацією низки російських ЗМІ, з серйозним враженням легень (50−70%) внаслідок коронавірусу в Москві госпіталізували 75-річного одіозного російського політика Володимира Жириновського.

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Водночас у прес-службі очолюваної ним партії ЛДПР стверджують, що Жириновський «почується добре і продовжує працювати».

Жириновський раніше заявляв, що в період з вересня по грудень 2021 року отримав сім доз щеплень від коронавірусу.