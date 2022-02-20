Австралия обвиняет Китай в направлении военного лазера на самолет Boeing P-8A Poseidon, фото: «Википедия»

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Австралия обвинила китайский военно-морской корабль в направлении лазерного луча «военного класса» на один из ее военных самолетов.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Австралии, сообщает BBC.

Утверждается, что инцидент произошел 17 февраля в Арафурском море, расположенном между северной частью Австралии и Новой Гвинеей.

В заявлении указано, что судно было одним из двух кораблей ВМС Китая, направлявшихся на восток в Арафурском море перед тем, как пройти через Торресов пролив между Австралией и Папуа-Новой Гвинеей и войти в Коралловое море.

В австралийском оборонном ведомстве утверждают, что целью был самолет Boeing P-8A Poseidon — патрульный самолет морской пехоты, оснащенный системами вооружения и датчиками для обнаружения подлодок.

Такие действия могут поставить под угрозу жизни. Мы решительно осуждаем непрофессиональное и опасное военное поведение", — подчеркнули в Минобороны Австралии.

Китайские власти этот инцидент пока не комментируют. Отмечается, что австралийские СМИ ранее уже сообщали о подобных «лазерных инцидентах», в которых сотрудники разведки обвиняли малые китайские суда.

Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии и в прошлом эти страны поддерживали хорошие отношения.

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Но в последние годы отношения между ними испортились — Австралия обвинила Пекин во вмешательстве в его внутреннюю политику, а Китай — предостерег студентов и туристов от поездок в Австралию, ссылаясь на расистские инциденты в свете пандемии коронавируса.

Источник: BBC