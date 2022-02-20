Австралія звинувачує Китай у спрямуванні військового лазера на літак Boeing P-8A Poseidon, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n167276-viyskovym-lazerom-po-litaku-avstraliya-zayavyla-pro-nebezpechnu-povedinku-knr.html

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Австралія звинуватила китайський військово-морський корабель у направлення лазерного променя «військового класу» на один з її військових літаків.

Про це йдеться у заяві Міноборони Австралії, повідомляє BBC.

Стверджується, що інцидент стався 17 лютого в Арафурському морі, розташованому між північною частиною Австралії та Новою Гвінеєю.

У заяві вказано, що судно було одним з двох кораблів ВМС Китаю, які прямували на схід в Арафурському морі перед тим, як пройти через Торресову протоку між Австралією та Папуа-Новою Гвінеєю та увійти до Коралового моря.

В австралійському оборонному відомстві стверджують, що ціллю був літак Boeing P-8A Poseidon — патрульний літак морської піхоти, оснащений системами озброєння та датчиками для виявлення підводних човнів.

Такі дії можуть поставити під загрозу життя. Ми рішуче засуджуємо непрофесійну та небезпечну військову поведінку, — наголосили в Міноборони Австралії.

Китайська влада цей інцидент поки не коментує. Зазначається, що австралійські ЗМІ раніше вже повідомляли про подібні «лазерні інциденти», в яких співробітники розвідки звинувачували малі китайські судна.

Китай є найбільшим торговим партнером Австралії, і в минулому ці країни підтримували хороші відносини.

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Але в останні роки відносини між ними зіпсувалися — Австралія звинуватила Пекін у втручанні у його внутрішню політику, а Китай — застеріг студентів і туристів від поїздок до Австралії, посилаючись на расистські інциденти у світлі пандемії коронавірусу.

Джерело: BBC