Николай Чаус. Фото: BBC

https://racurs.ua/n167305-pohischenie-chausa-poyavilis-neojidannye-detali-popadaniya-eks-sudi-v-ukrainu.html

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Бывший судья Николай Чаус рассказал, что во время похищения из Молдовы его везли через границу несколькими машинами и лодкой.

Об этом сообщает «Украинская правда» на основе официальных показаний Николая Чауса.

Сообщается, что 3 апреля 2021 года Чауса похитили, когда он должен был возвращаться вместе с охранником и сыном домой после тренировки сына. Чаус и его охранник забрали сына экс-судьи и выдвинулись к авто. В это время въезд на парковку заблокировал белый микроавтобус. Когда охранник подходил к авто, на него набежали 5−7 мужчин в масках, кепках и черной одежде, повалили охранника на землю и начали избивать.

Такая же группа схватила и Чауса. Сумку экс-судьи нападавшие выбросили на месте. Ее подобрал сын Чауса. Обеих жертв затащили в микроавтобус, связали и увезли в неизвестном направлении. В машине было 15 человек — они не говорили между собой.

Впоследствии охранника оставили связанным на обочине в Кишиневе, а Чауса дважды пересаживали в другой автомобиль. Впоследствии ему сделали два укола, после которых Чаус почувствовал слабость в мышцах. За час-полтора похитители остановились в третий раз в дикой местности — там Чаусу дали попить воды, сходить в туалет и с рук покормили варениками.

После остановки Чаус с непрозрачной маской, мешком на голове и связанными руками ехал в новом авто. Следующий этап дороги преодолели на резиновой лодке. Вместе с судьей в нее сели двое мужчин. Плыли они минут 10. Похититель заявил, что они переплывали Южный Буг. Когда лодку пришвартовали на другом берегу, то похититель сказал: «Добро пожаловать в родную Украину!».

Затем экс-судью везли на авто около 4−5 часов. В конце концов машина заехала на огражденную территорию с воротами, и Чауса завели в здание. Здесь он провел свои первые две ночи в неволе, маску с лица снимать не разрешили.

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Центр противодействия коррупции сообщает, что в Высшем антикоррупционном суде продолжается судебное заседание, на котором изучают доказательства по делу экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Чаус рассказал, что СБУ вернула ему охрану — теперь под дверью его квартиры сидит лицо, которое записывает, кто приходит и кто уходит. В передвижении Чаус не ограничен, но должен сообщать, куда ходит и с кем встречается, а у лиц, с которыми он встречается, проверяют документы. Адвокаты Чауса подали жалобу в Печерский суд, чтобы решение о применении мер безопасности было отменено.

Источник: Украинская правда