Микола Чаус. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n167305-vykradennya-chausa-z-yavylysya-nespodivani-detali-potraplyannya-eks-suddi-do-ukrayiny.html

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Колишній суддя Микола Чаус розповів, що під час викрадення з Молдови його везли через кордон кількома автівками й човном.

Про це повідомляє «Українська правда» на основі офіційних свідчень Миколи Чауса.

Повідомляється, що 3 квітня 2021 року Чауса викрали, коли він мав повертатися разом з охоронцем і сином додому після тренування сина. Чаус і його охоронець забрали сина екс-судді й рушили до авто. У цей час в’їзд на парковку заблокував білий мікроавтобус. Коли охоронець підходив до авто, на нього набігли 5−7 чоловіків у масках, кепках та чорному одязі, повалили охоронця на землю й почали бити.

Така сама група схопила й Чауса. Сумку екс-судді нападники викинули на місці. Її підібрав син Чауса. Обох жертв затягнули в мікроавтобус, зв’язали та повезли в невідомому напрямку. У машині було 15 людей — вони не говорили між собою.

Згодом охоронця залишили зв’язаним на узбіччі в Кишиневі, а Чауса двічі пересажували в інше авто. Згодом йому зробили два уколи, після яких Чаус відчув послаблення в м’язах. За годину-півтори викрадачі зупинились втретє в дикій місцевості — там Чаусу дали попити води, сходити в туалет і з рук погодували варениками.

Після зупинки Чаус із непрозорою маскою, мішком на голові та зв’язаними руками їхав у новому авто. Наступний етап дороги подолали на гумовому човні. Разом із суддею в нього сіли двоє чоловіків. Пливли вони хвилин 10. Викрадач заявив, що вони перепливали Південний Буг. Коли човен пришвартували на іншому березі, то викрадач привітно сказав: «Вітаємо на рідній Україні!».

Потім екс-суддю везли на авто близько 4−5 годин. Зрештою машина заїхала на огороджену територію з воротами, і Чауса завели в будівлю. Тут він провів свої перші дві ночі в неволі, маску з обличчя знімати не дозволили.

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Центр протидії корупції повідомляє, що у Вищому антикорупційному суді триває судове засідання, на якому вивчають докази в справі екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Чаус розповів, що СБУ повернула йому охорону — тепер під дверима його квартири сидить особа, яка записує, хто приходить і хто йде. У пересуванні Чаус не обмежений, але мусить повідомляти, куди ходить і з ким зустрічається, а в осіб, з якими він зустрічається, перевіряють документи. Адвокати Чауса подали скаргу до Печерського суду, щоби рішення про застосування заходів безпеки скасували.

Джерело: Українська правда