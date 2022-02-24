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Российские журналисты выступили против войны с Украиной
Российские журналисты выступили против войны с Украинойhttps://racurs.ua/n167530-rossiyskiy-juralisty-vystupili-protiv-voyny-s-ukrainoy.htmlРакурс
Корреспонденты российских медиа и эксперты, которые пишут о внешней политике России, осудили военную операцию, начатую Москвой в Украине.
Короткое заявление опубликовали издания, в которых работают подписавшиеся под заявлением, и Телеграм-каналы.
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«Война никогда не была и не будет методом решения конфликтов и ей нет оправданий», — сказано в заявлении.
Днем свои подписи под ним оставили более 70 работников СМИ, включая журналистов «Коммерсанта», «Дождя», «Новой газеты», РБК, «Эха Москвы», The Bell, RTVI, «Сноба», «7×7», «Известий», «Медиазоны» и других. К вечеру подписей уже стало около 250.