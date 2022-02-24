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Ракурс
Російські журналісти виступили проти війни з Україною

Російські журналісти виступили проти війни з Україною

24 лют 2022, 20:28
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Кореспонденти російських медіа та експерти, які пишуть про зовнішню політику Росії, засудили військову операцію, розпочату Москвою в Україні.

Коротку заяву опублікували видання, в яких працюють ті, хто підписався під заявою, і Телеграм-канали.



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«Війна ніколи не була і не буде методом вирішення конфліктів і їй немає виправдань», — сказано у заяві.

Вдень свої підписи під ним залишили понад 70 працівників ЗМІ, включаючи журналістів «Коммерсанта», «Дождя», «Нової газети», РБК, «Эха Москвы», The Bell, RTVI, «Сноба», «7×7», «Известий», «Медіазони» та інших. Надвечір підписів уже стало близько 250.

Джерело: Ракурс


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