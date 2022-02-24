Наступ Росії – Польща заявила про готовність приймати поранених українців

https://racurs.ua/ua/n167529-nastup-rosiyi-polscha-zayavyla-pro-gotovnist-pryymaty-poranenyh-ukrayinciv.html

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Польща заявила про готовність приймати тисячі українських поранених внаслідок вторгнення Росії на нашу землю.

Поляки підготували 120 шпиталів по всій країні. Про це заявив очільник Міністерства охорони здоров’я країни Адам Недзельський.

За його словами, санітарний потяг може забирати постраждалих з польсько-українського кордону. Відповідний транспорт уже готується.

Ці дії ми робимо з нуля, до цього це ще не використовувалося в Польщі. Ми оцінюємо, що зможемо прийняти кілька тисяч пацієнтів — поранених в результаті воєнних дій, зокрема і важко поранених, — сказав очільник МОЗ.



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Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну та активно веде бої з українськими військовими. На Луганщині росіяни зазнають найбільших втрат.

Наразі фактично по всій території України ведуться тяжкі бої із загарбниками РФ, зокрема, біля аеропорту «Гостомель» та біля міст Щастя та Суми.