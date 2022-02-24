Вторжение России — Польша заявила о готовности принимать раненых украинцевhttps://racurs.ua/n167529-vtorjenie-rossii-polsha-zayavila-o-gotovnosti-prinimat-ranenyh-ukraincev.htmlРакурс
Польша заявила о готовности принимать тысячи украинских раненых в результате вторжения России на нашу землю.
Поляки подготовили 120 госпиталей по всей стране. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения страны Адам Недзельский.
По его словам, санитарный поезд может забирать пострадавших с польско-украинской границы. Соответствующий транспорт уже готовится.
Мы делаем это с нуля, до этого это еще не использовалось в Польше. Мы оцениваем, что сможем принять несколько тысяч пациентов — раненых в результате военных действий, в том числе и тяжело раненых, — сказал глава Минздрава..
Напомним, Россия вторглась в Украину и активно ведет бои с украинскими военными. В Луганской области россияне несут наибольшие потери.
Сейчас фактически по всей территории Украины ведутся тяжелые бои с захватчиками из РФ, в частности, возле аэропорта «Гостомель» и у городов Счастье и Сумы.