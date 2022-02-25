Без гимна и флага — МОК призвал отменить или перенести из России и Беларуси все соревнования

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В результате России в Украине МОК призвал отменить или перенести из РФ и Беларуси.

Комитет выступил 25 февраля против флагов этих стран на международных турнирах.

Международный олимпийский комитет призывает все спортивные организации отменить или перенести все соревнования, запланированные на территории России и Белоруссии, — говорится в заявлении МОК, опубликованном на сайте организации.

Исполком призвал все международные спортивные федерации перенести или отменить свои спортивные мероприятия, запланированные в настоящее время в России или Беларуси.

Причиной указывается нарушение этими странами «олимпийского перемирия войной в Украине».

Они должны учесть нарушение олимпийского перемирия правительствами России и Беларуси и отдать абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Сам МОК не планирует никаких мер в России или Беларуси, — отмечается в заявлении.



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Кроме того, исполком МОК призвал не вывешивать национальный флаг России или Беларуси и не исполнять гимны этих стран на международных спортивных мероприятиях, еще не являющихся частью соответствующих санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.

Сегодня о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж сообщил УЕФА.