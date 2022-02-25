МОК закликав скасувати чи перенести з Росії та Білорусі усі змагання

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Через війну Росії в Україні МОК закликав скасувати чи перенести з РФ та Білорусі.

Також Комітет виступив 25 лютого проти прапорів цих країн на міжнародних турнірах.

Міжнародний олімпійський комітет закликає всі спортивні організації скасувати чи перенести усі змагання, заплановані на території Росії та Білорусії, — йдеться у заяві МОК, опублікованій на сайті організації.

Виконком закликав всі міжнародні спортивні федерації перенести або скасувати свої спортивні заходи, заплановані на даний час у Росії чи Білорусії.

Причиною вказується порушення цими країнами «олімпійського перемир’я війною в Україні».

Вони повинні взяти до уваги порушення олімпійського перемир’я урядами Росії та Білорусії та віддати абсолютний пріоритет безпеки спортсменів. Сам МОК не планує жодних заходів у Росії чи Білорусії, — наголошується у заяві.



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Крім того, виконком МОК закликав не вивішувати національний прапор Росії чи Білорусії та не виконувати гімни цих країн на міжнародних спортивних заходах, які ще не є частиною відповідних санкцій Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) щодо Росії.

Сьогодні про перенесення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа повідомив УЄФА.