Россия 24 февраля начала масштабное вторжение в Украину, фото: «Фокус»

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Ракурс

В Україні за час російського вторгнення від рук ворога загинули 198 людей, троє з них — діти.

Ще 1 тис. 115 людей, з яких 33 дитини, були поранені. Про це сьогодні, 26 лютого, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Військові захищають країну із зброєю в руках, зброя медиків — самовідданна праця. За три дні ніхто не був вдома, і ще не скоро буде. Але ми готові і даємо відсіч, — наголосив міністр.

Ляшко додав, що під обстрілами та вибухами також з’являється і плач новонароджених українців. Так, у Херсоні вчора, 25 лютого, в облаштованому у бомбосховищі пологовому будинку народилися два хлопчики.

Два нових життя, які у своєму генетичному коді вже мають Війну. Ми і вони ніколи не забудемо, і ніколи не пробачимо! — зазначив міністр.

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Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомляє, що на одній зі станцій метро Києва, облаштованій як бомбосховище, народилася дитина.