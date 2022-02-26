Путлер приказал стрелять по мирному населению (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n167635-putler-prikazal-strelyat-po-mirnomu-naseleniu-foto-video.html

Ракурс

Росія убиває цивільних. За 26 лютого (станом на 17.00) внаслідок російських обстрілів загинули 19 цивільних, поранено 73 людини.

Зокрема:

у Волновасі — 15 загиблих, 5 поранених (1 дитина);

у Сартані — четверо загиблих, 9 поранених (1 дитина);

у Маріуполі — 58 поранених;

у Сопиному — троє поранених;

у Південному — 1 поранений.

Окупанти розстріляли рейсовий автобус поблизу села Волохів Яр на Харківщині — повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко. 5 людей загинули, 6 — поранені. Усі — жителі Торецької громади.

Біля Херсона окупанти розстріляли та підірвали автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого. Унаслідок інциденту водій та поранений загинули, фельдшера госпіталізували.

На ділянці траси Ізюм-Харків росіяни обстріляли автобус із цивільним населенням, каже голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Є поранені, одна людина загинула.

У Бородянці Київської області снаряд окупантів РФ влучив у приватний будинок, 3 людей загинуло. У результаті влучання снаряду будинок знищений повністю, жінка загинула на місці події. За інформацією, в підвальному приміщенні можуть перебувати ще люди. Під час проведення пошукових робіт виявили тіла ще двох загиблих людей.

Під час авіаобстрілу Сартани загинули дві людини та шестеро поранені, серед них — дитина.

По місту Охтирка відбувся ракетний обстріл, за повідомленнями міської адміністрації завдали три точкові удари по військовій частині перед цим був обстріл житлових кварталів, пошкоджена система теплопостачання, ймовірно зупинка ТЕЦ, повідомляється про 70 поранених, серед них два іноземні журналісти, але точна цифра травмованих встановлюється, бо люди можуть ще бути під завалами, — повідомила в спецефірі «Суспільного» журналістка Катерина Гладенко.

Окупанти обстріляли також дитсадок № 2 у Чернігові. Ось фото наслідків обстрілів російських військ:

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