https://racurs.ua/n167643-kak-poborot-nechist-vmeste-pamyatnik-ot-ukrainskih-voinov.html

Ракурс

МИ, НПУ, НГУ, ЗСУ, СБУ та інші правоохоронні структури віддаємо за Вас і Україну свої життя, а ви зробіть так, як написано, щоб нам допомогти побороти цю нечисть.

Щоби не допустити просування ворога по нашій території

Якщо побачили колону танків, після них обов’язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь який спосіб підійде. Немає палива —немає техніки.

Бачите, що колона зайшла в лісосмугу — валіть дерева, блокуйте, не дайте їм вийти.

Знаєте, що в лісі зупинився ворог, і 100-відсотково впевнені, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його… новий виросте на кістках оккупанта.

У кого є ескалатори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати. Нечекайте, що хтось зробить це за вас!

Власникам зброї з оптичними прицілами не обов’язково у відкриту йти на ворога. Стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, а далі дійте по обстановці.

Прибирайте вказівники на місцевості. Всі ви тут орієнтуєтесь, а ворог -ні. Якщо запитують, де знаходимось, проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.

Всі чули про мітки, що їхроблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.

Коли відомо, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях. Чорний дим дезінформує, створює у ворога враження, що населений пункт вже обстріляний. Це допоможе виграти трохи часу.

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Будь-яка допомога зараз важлива!

Слава Україні, Героям Слава! Вітаємося тільки так, нехай чують, куди приїхали по свою смерть!