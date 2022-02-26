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Ил-76, вертолеты и «сушки» — Воздушные силы сообщили потери врага за сутки

Ил-76, вертолеты и «сушки» — Воздушные силы сообщили потери врага за сутки

26 фев 2022, 20:41
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З початку доби російські військові втратили два літаки Іл-76 МД з десантом, три винищувачі Су-30 СМ, два винищувачі Су-25, понад десять вертольотів, колону техніки та ешелон з пальним.

Командування повітряних сил ЗСУ повідомило про результати роботи українських льотчиків та ППО за 26 лютого.

Ворожу техніку знищували винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.

Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних сил Су-24М одним заходом розгромив колону із 20 одиниць військової техніки.

Блискавично відпрацював екіпаж безпілотного авіаційного комплексу «Байрактар ТБ-2», який знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.

Раніше командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що тільки упродовж першої доби нападу РФ у повітряних боях противник втратив два винищувачі Су-30СМ. Їх майстерно знищили українські пілоти Су-27.



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Хочу відзначити мужність та героїзм наших льотчиків. На важливому напрямку поблизу Гостомеля, бомбардувальники Су-24М, розвідники Су-24МР, штурмовики Су-25 постійно завдавали потужних ракетно-бомбових ударів по російському десанту, який намагався утримати стратегічний плацдарм. Сьогодні вночі героїчно оборонявся і продовжує тримати оборону Васильківський гарнізон. За ніч знищено чимало одиниць бойової авіації, БпЛА, крилатих ракет, живої сили противника, — повідомив Олещук.

Источник: Ракурс


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