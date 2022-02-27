Ракетным ударом разрушен кинотеатр в центре Чернигова

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Россия нанесла ракетный удар по центру Чернигова, фото: Черновицкая ОГА
Ракетным ударом разрушен кинотеатр в центре Черниговаhttps://racurs.ua/n167681-raketnym-udarom-razrushen-kinoteatr-v-centre-chernigova.htmlРакурс
Росія завдала чергового ракетного удару по Чернігову.
Цього разу ракета влучила у місце поблизу розташованого в центрі міста обласного молодіжного центру (колишній кінотеатр імені Щорса). Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.
В ОДА зазначають, що цей кінотеатр відкрили 10 серпня 1939 року, проте під час Другої світової війни будівля була майже повністю зруйнована, хоча фасад вцілів.
По війні кінотеатр відбудували, — зазначають в ОДА. — Орієнтовно о 17.40 27 лютого 2022 року цю пам’ятку розбомбили вдруге. Це зробили нацисти 21-го століття — російські загарбницькі війська.
За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього авіаудару немає.
Раніше сьогодні росіяни завдали ще одного удару по історичному кварталу Чернігова. В результаті були пошкоджені кілька будівель, постраждали 16 осіб.
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Нагадаємо, Росія сьогодні також завдала ракетного удару по Житомиру.