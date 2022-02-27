В Мариуполе уничтожили ДРГ врага, фото: Мариупольский горсовет

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У Маріуполі знищили диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) ворога, яка намагалася атакувати автобуси з людьми на пост-мосту.

Про це повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

Зазначається, що після навмисного обстрілу авіацією ворога авіацією житлового масиву на проспекті Перемоги почалося розселення жителів пошкоджених будинків, для чого були організовані комунальні автобуси.

Людей вивозили організованою гуманітарною колоною у супроводі національної поліції. У районі пост-мосту поліція помітила диверсійно-розвідувальну групу, яка мала намір розстріляти транспорт із людьми, — наголошують у мерії.

Зазначається, що завдяки оперативній реакції захисників ДРГ була оперативно знищена і жоден мирний мешканець міста не постраждав.

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Усі доставлені на місце в цілісності та безпеці. Пишаємося нашими захисниками, — розповів мер міста Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у Києві російська ДРГ розстріляла сім’ю з трьома дітьми.