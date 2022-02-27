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Военный погиб в результате ракетных обстрелов Владимира, фото: «Стопкор»

На Волыни в результате ракетного удара из Беларуси погиб военный

27 фев 2022, 21:20
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Військовослужбовець загинув в результаті здійсненого з боку Білорусі сьогодні, 27 лютого, ракетного удару по військовій частині у місті Володимирі Волинської області.

Про це під час відеозвернення у Фейсбуці повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

На жаль, після сьогоднішнього ураження ракетою поза містом ми маємо втрату нашого захисника, — наголосив Пальонка.

Він додав, що територіальна оборона формується, озброєна і готова буде за потреби захищати позиції. Також підготовлені протитанкові «їжаки» та «коктейлі».

Відповідно, ми готуємося вже до оборони міста, — наголосив він.

Сьогодні зранку у Володимирі три ракети влучили у склади військової частини.



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Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні визнав, що з території Білорусі здійснюються ракетні обстріли України.

Источник: Ракурс


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