На Волыни в результате ракетного удара из Беларуси погиб военный

Военный погиб в результате ракетных обстрелов Владимира, фото: «Стопкор»

https://racurs.ua/n167684-na-volyni-v-rezultate-raketnogo-udara-iz-belarusi-pogib-voennyy.html

Ракурс

Військовослужбовець загинув в результаті здійсненого з боку Білорусі сьогодні, 27 лютого, ракетного удару по військовій частині у місті Володимирі Волинської області.

Про це під час відеозвернення у Фейсбуці повідомив мер Володимира Ігор Пальонка.

На жаль, після сьогоднішнього ураження ракетою поза містом ми маємо втрату нашого захисника, — наголосив Пальонка.

Він додав, що територіальна оборона формується, озброєна і готова буде за потреби захищати позиції. Також підготовлені протитанкові «їжаки» та «коктейлі».

Відповідно, ми готуємося вже до оборони міста, — наголосив він.

Сьогодні зранку у Володимирі три ракети влучили у склади військової частини.

.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні визнав, що з території Білорусі здійснюються ракетні обстріли України.