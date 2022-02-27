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Ракурс
Оккупированы рашистами Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы (ФОТО)

Оккупированы рашистами Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы (ФОТО)

27 фев 2022, 20:47
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Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи. Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх з землею.

Про це повідомив голова Луганської обласної ВЦА Сергій Гайдай.

Російські окупанти 26 лютого захопили Станицю Луганську, Кримське та Марківку.

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

Від обстрілів окупантів масово зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, об'єкти інфраструктури. Люди постійно перебувають у підвалах, — повідомив Гайдай.

Він додав, що наразі не можуть провести евакуацію населення чи бодай завезти людям хліба і води. Немає комунікацій і можливості їх відновити.

Гайдай зазначив, що звернувся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу Червоний Хрест України.

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи



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Источник: Ракурс


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