Захватчики под Киевом сожгли музей с уникальными картинами Марии Примаченко

Захватчики под Киевом сожгли музей с уникальными картинами. Фото: Влада Литовченко в Facebook

https://racurs.ua/n167696-zahvatchiki-pod-kievom-sojgli-muzey-s-unikalnymi-kartinami-marii-primachenko.html

Ракурс

Російські окупанти знищили під Києвом історико-краєзнавчий музей, в якому зберігалися картини народної художниці Марії Примаченко.

Будівля музею, яка розташована у містечку Іванків, загоріла. Напрямок Димер-Іванків нещодавно назвали одним з найнебезпечніших напрямків російського вторгнення. Про знищення музею повідомила директор Вишгородського історико-культурного заповідника Влада Литовченко у Facebook.

Ще однією з непоправних втрат історико-культурного надбання України є знищення агресором у ці пекельні для нашої країни дні Іванківського історико-краєзнавчого музею, де серед великої кількості цікавих експонатів та тематичних експозицій гордістю і прикрасою були роботи видатної української художниці Марії Примаченко, яка народилася і похована у селі Болотня Вишгородського району Київської області, — йдеться в повідомленні.

В Іванківському історико-краєзнавчому музеї зберігалося понад 400 експонатів, а сам музей розташований на пам’ятці археології — давньоруському Городищі. Сама художниця все життя прожила в рідному селі Болотня. Її роботи виконані в жанрі «наївного мистецтва».

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Нагадаємо, на території аеропорту Гостомель під Києвом російські війська повітряним ударом знищили найбільший літак світу Ан-225 «Мрія». ЗМІ опублікували фото знищеного ангара, в якому перебував цей літак.