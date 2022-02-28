Российские СМИ признали гибель отряда своих спецназовцев

Украинские военные уничтожили отряд российского СОБРа, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n167712-rossiyskie-smi-priznali-gibel-otryada-svoih-specnazovcev.html

Ракурс

Українські військові знищили загін російського СОБРу (спеціального загону швидкого реагування Росгвардії) з Кемеровської області разом з їхнім командиром полковником Костянтином Огієм.

Про це повідомляє російське видання «Тайга.инфо» з посиланням на джерела в російських силових структурах.

Потрапили до засідки. Колону **** [розстріляли]. Пацани — Красноярськ та Новокузнецьк", — розповів виданню один із співрозмовників. — Загинули 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо, скільки наших омоновців.

За данними співрозмовника видання, цей загін рухався в Україну з боку Білорусії.

25 лютого Міноборони РФ звітувало про захоплення аеропорту Гостомель, котрий розташований на захід від Києва, а експерти видання CIT, які спеціалізуються на висвітленні військових конфліктів, раніше проаналізували зняті під час боїв за Київ відео та кадри допиту полонених і дійшли висновку, що до міста намагалися прорватися співробітники російських ОМОН та СОБР.

Одним з цих полонених, як встановити журналісти Moscow Times, був військовослужбовець ОМОН Росгвардії Євген Плотніков із Новокузнецька в Кемеровській області.

Ще одне джерело видання стверджує, що йдеться про десятки загиблих, літак з якими у Кузбасі очікують 28 лютого.

Офіційних коментарів від Росгвардії, якій підпорядковуються ОМОН та СОБР, і від Міноборони РФ виданню отримати не вдалося.

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У прес-службі управління Росгвардії Кемеровської області кілька разів не відповіли на дзвінки Тайги.инфо. Остання новина на сайті відомства присвячена тому, що у Новокузнецьку співробітники ОМОН «напередодні Дня пам’яті за загиблими колегами» провели для школярів «турнір з міні-футболу у валянках», — зазначає «Тайга.инфо».

Джерело: «Тайга.инфо»