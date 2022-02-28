Захватчики обстреляли часть ГСЧС в Запорожской области. Фото: zoda.gov.ua

https://racurs.ua/n167711-zahvatchiki-obstrelyali-chast-gschs-v-zaporojskoy-oblasti.html

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Російські окупанти обстріляли аварійно-рятувальну частину Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Частину ДСНС обстрілювали з артилерії, завдавали авіаційних ударів з повітря. Під вогнем окупантів опинилася частина рятувальників, яка розташовується в селі Семенівка Мелітопольського району. Про це 28 лютого повідомила прес-служба відомства у Facebook.

Вогонь з артилерії та атаки з повітря тривали з 21.30 по 2.00 та з 5.00 по 6.00. Внаслідок обстрілу були зруйновані автобокси та пошкоджена казарма. Частина аварійно-рятувальної техніки згоріла, ще частина — пошкоджена, лише деяка вціліла.

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На нас обстрілу рятувальники знаходилися в укритті, на щастя ніхто не постраждав та не загинув. Наразі з’ясовуються масштаби руйнувань та кількість пошкодженої техніки.

Нагадаємо, російські бомбардувальники знищили будівлі сільської ради розташованої на півночі Житомирської області Гладковицької територіальної громади Коростенського району.