Россия продолжает совершать военные преступления, фото: 4esnok

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Ракурс

В Бердянську російський військовий застрелив місцевого жителя, який не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому в РФ.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації.

Ось таким чином виконується так звана «військова операція», яка є «захист українців, жертва знущання та геноциду, — наголошує представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв.

Також він додав, що у відкритому доступі у соцмережах вже є низка відеодоказів мародерств та грабіжницьких дій окупантів.

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Від початку збройної агресії від рук окупанта в Україні вже загинуло 16 дітей. Українці та військові ЗСУ цього ніколи не пробачати владі РФ, — наголосив Ареф'єф. — Ми будемо боротися до кінця!

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, сили ворога увійшли до Бердянська.