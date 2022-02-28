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Росія продовжує чинити військові злочини, фото: 4esnok
Хотів подзвонити в РФ — окупант застрелив цивільного через мобільний телефонhttps://racurs.ua/ua/n167710-hotiv-podzvonyty-v-rf-okupant-zastrelyv-cyvilnogo-cherez-mobilnyy-telefon.htmlРакурс
В Бердянську російський військовий застрелив місцевого жителя, який не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому в РФ.
Про це повідомляє прес-служба Запорізької облдержадміністрації.
Ось таким чином виконується так звана «військова операція», яка є «захист українців, жертва знущання та геноциду, — наголошує представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф'єв.
Також він додав, що у відкритому доступі у соцмережах вже є низка відеодоказів мародерств та грабіжницьких дій окупантів.
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Від початку збройної агресії від рук окупанта в Україні вже загинуло 16 дітей. Українці та військові ЗСУ цього ніколи не пробачати владі РФ, — наголосив Ареф'єф. — Ми будемо боротися до кінця!
Нагадаємо, вчора, 27 лютого, сили ворога увійшли до Бердянська.