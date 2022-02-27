ЗСУ відійшли від Бердянська

https://racurs.ua/ua/n167689-zsu-vidiyshly-vid-berdyanska.html

Ракурс

Російські військові зайняли адмінбудівлі Бердянська. Про це заявила місцева українська влада міста на Азові.

До останнього моменту я перебував на своєму робочому місці у будівлі виконавчого комітету. Разом із оперативним штабом керували і координували роботу всіх комунальних служб, які забезпечують життя нашого міста.

Певний момент часу до цього до будівлі увійшли озброєнні військові і представилися солдатами російської армії і проінформували про те, що всі адміністративні будівлі перебувають під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю виконкому, — заявив в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло.

Нам запропонували продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю таку пропозицію неприйнятною, тому ми всім оперативним штабом залишили будівлю виконкому, але продовжуємо працювати і координувати роботу оперативного штабу віддалено", — йдеться у зверненні Свідла.

В.о. мера Бердянська також у зверненні попросив усіх бердянців залишатися вночі в укриттях.

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Сьогодні Бердянськ опинився на лінії вогню. Я не знаю, яким буде наступний день, але, за моїми враженнями, ця ніч буде дуже-дуже важка, тому закликаю всіх зберігати спокій і не залишати місця сховищ. А що буде завтра, ми можемо лише здогадуватися, — додав очільник Бердянська.

Вдень 27 лютого повідомлялося про те, що російська військова техніка зайшла до Бердянська, а російські військові встановили блокпост на виїзді з міста у бік Маріуполя.