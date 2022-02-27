Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Ердоган закриває Босфор та Дарданелли для російських військових кораблів

Ердоган закриває Босфор та Дарданелли для російських військових кораблів

27 лют 2022, 22:04
999

В Турции подтвердили, что закроют для российских военных судов Босфор и Дарданеллы.



.

По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, Анкара будет применять Конвенцию Монтре, которая регламентирует проход военных кораблей через эти проливы в условиях полномасштабной агрессии.

В эфире CNN Türk Чавушоглу заявил, что Турция будет выполнять конвенцию на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. А то, что происходит в Украине, отметил Чаушоглу, является не военной операцией, как говорят в Кремле, а полномасштабной войной.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів