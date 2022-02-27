Ердоган закриває Босфор та Дарданелли для російських військових кораблів

https://racurs.ua/ua/n167688-erdogan-zakryvaie-bosfor-ta-dardanelly-dlya-rosiyskyh-viyskovyh-sudiv.html

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В Турции подтвердили, что закроют для российских военных судов Босфор и Дарданеллы.

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По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, Анкара будет применять Конвенцию Монтре, которая регламентирует проход военных кораблей через эти проливы в условиях полномасштабной агрессии.

В эфире CNN Türk Чавушоглу заявил, что Турция будет выполнять конвенцию на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. А то, что происходит в Украине, отметил Чаушоглу, является не военной операцией, как говорят в Кремле, а полномасштабной войной.