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Ракурс
До Харкова прибув конвой з протитанковими засобами та іншою зброєю, фото: YouTube

«Стінгери» та «Джавеліни» прибули до Харкова

27 лют 2022, 21:55
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До Харкова прибув конвой з протитанковими засобами NLAW, SMAW-D, Javelin, переносними зенітно-ракетними комплексами Stinger та іншою зброєю.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив волонтер Роман Донік.

Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури, — наголосив волонтер.

Складність була в тому, що груз прийшов колоною з-за кордону, був перевантажений в цивільні вантажівки (щоб не побили авіацією та ракетами і не захопили ДРГ), та з великою небезпекою доставлений в місто, — додав він.

За його словами, вже йде навчання користувачів цих військових засобів та формуються відповідні мобільні групи.



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Чому пишу про це? Бо це вже не таємниця. Бо ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем, є вірогідність зустріти нашого гранатометника, — наголосив волонтер.

Джерело: Ракурс


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